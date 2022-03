Museveni ‘throws’ Hudu Hussein to Yumbe in new RDC reshuffle

In the latest reshuffle of City and Resident District Commissioners, President Yoweri Museveni has sent Hudu Hussein, who has been serving as the City Resident Commission for Kampala to the rural West Nile district of Yumbe.

Hussein, a born of Mbale, is credited for cleaning up Kampala City with his recent ferocious campaign against vendors and many other street businesses. He was backed by members of Kampala City Traders Association (KACITA) who protested taxes while vendors were doing business without paying rent or taxes.

It appears though that Hudu bit a lot more than he could chew when he announced a 30-day ultimatum against street preachers.

His replacement before the expiry of the 30 days will be celebrated by born-again preachers who warned him that he had touched the wrong buttons by threatening to expel them from the streets of Kampala.

Hussein defended his ultimatum saying: “My President is a very religious and God-fearing man, and he is my inspiration. I cannot do something that he himself cannot do. I emphasize that I cannot and did not say anything about chasing street preachers. I referred to street children, among other issues,” Hudu later said in a statement.

For now, Hudu will have to contend with the power of savedees, as he ponders his next move.

In the meantime, his seat will be occupied by Amina Lukanga. Amina is the former Makindye East Parliamentary contestant who was the NRM flag bearer in the recent general elections.

Other notable appointments include Alhajj Nsereko Mutumba, the former Spokesperson of the Uganda Muslim Supreme Council, who has been appointed as the RDC of Kayunga.

Others who have been moved are; Phoebe Namulindwa from Luweero to Kassanda, Kigozi Ssempala from Kayunga to Mpigi. Mariam Nalubega Sseguya from Kawempe to Kiboga, Kyeyune Ssenyonjo has been moved from Pallisa to Nabilatuk AND REPLACED BY Majid Dhikusooka while former MP Saleh Kamba has been appointed as the new Jinja City RCC.

The new changes according to the President, take immediate effect.

Below is the full list of RDC, RCCs, and their Deputies

RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS

SN DISTRICT NAME

1 ABIM SHILAKU JAMES

2 ADJUMANI TABAN DATA PETER

3 AGAGO OKOT EMMANUEL

4 ALEBTONG ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT

5 AMOLATAR WIBULE PATIENCE EDITH

6 AMUDAT MAJ. AKELLO BETTY OTEKAT

7 AMURIA EYAL LILLY

8 AMURU LT. COL. PIUS ALITEMA

9 APAC OMONGI ABDUL GEORGE

10 ARUA OCENG OSBORN

11 ARUA CITY AKELLO ALICE OPIO

12 BUDAKA MAGUNDA GEORGE

13 BUDUDA MITALA EMMY

14 BUGIRI WALUGEMBE RAMADHAN (RTD LT.)

15 BUGWERI BILLY JANET MULINDWA

16 BUHWEJU NUWAGIRA NICHOLAS

17 BUIKWE NDEGWE HAWA NAMUGENYI

18 BUKEDEA HAJJ. IMRAN MULUGA

19 BUKOMANSIMBI SHARON ANKUNDA

20 BUKWO MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL

21 BULAMBULI BAYOOLE STANLEY

22 BULIISA BYARUHANGA STEVEN NFAASINGABO

72 BUNDIBUGYO LT.COL BRIGHT NZIRUMU

24 BUNYANGABU MASEREKA JOSHUA

25 BUSHENYI ASIIMWE JANE MUHINDO

26 BUSIA KIBWIKA MICHEAL

27 BUTALEJA NAMAGOGWE HAJIRA

28 BUTAMBALA LUBWAMA SULAIMAN

29 BUTEBO KALIKWANI PAUL MWIDU

30 BUVUMA MWESIGWA DEBORAH

31 BUYENDE BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM

32 DOKOLO AKETCH BARBARA

33 FORT PORTAL CITY ANGALIA KASIGWA GODWIN

34 GOMBA KYASSANKU CHARLES

35 GULU GEORGE OWANYI AKUMAN

36 GULU CITY JANE FRANCIS OMONGIN OKILE

37 HOIMA TURYABAGYENYI EMMY K.

38 HOIMA CITY BADRU MUGABI

39 IBANDA BAKUNDA GEORGE

40 IGANGA WANDERA SADALA

41 ISINGIRO NASIIMA ADDA

42 JINJA MADOI ELIJAH

43 JINJA CITY SALEH KAMBA

44 KAABONG OKIRYA CHRIS MIKE

45 KABALE NYAKAHUMA GODFREY

46 KABAROLE BANDEBA PHESTUS

47 KABERAMAIDO SEGAWA JIMMY EBIL

48 KAGADI KIKANSHEMEZA BRON

49 KAKUMIRO MATOVU DAVID (RTD. MAJOR)

50 KALAKI BATEGANA BAKALE SADIQ

51 KALANGALA NAJJUMA JULIET SENKOOLE

52 KALIRO OLINGA OTUKOL TOM

53 KALUNGU PADDY KAYONDO

54 KAMPALA AMINA LUKANGA

55 KAMULI WOPUWA GEORGE

56 KAMWENGE BYARUGABA KANYAMAHANE ISAIAH

57 KANUNGU AMBROSE MWESIGYE

58 KAPCHORWA LOTEM LENOS

59 KAPELABYONG TOKO SHUAIB

60 KARENGA OCAILAP FILBERT

61 KASESE WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.)

62 KASSANDA NAMULINDWA PHEOBE

63 KATAKWI RTD. MAJ. KATAMBA GODFREY

64 KAYUNGA HAJ. NSEREKO MUTUMBA

65 KAZO MAWIYA LULE

66 KIBALE KAMWINE HELLEN CATHERINE

67 KIBOGA MARIAM SEGUYA NALUBEGA

68 KIBUKU KWESIGA EVA MUWANGALA

69 KIKUUBE TUMUSIIME AMLANI

70 KIRUHURA MUGUME APOLLO

71 KIRYANDONGO MUGANGA DAN

23 KISORO SSEKANDI SHAFIQ SSENGOBA

73 KITAGWENDA BIRUNGI KOBUSINGYE JACKLINE

74 KITGUM KOMAKECH WILLIAM

75 KOBOKO MUKIIBI DREKE JOSEPH

76 KOLE KIDEGA NABINSON JAMES

77 KOTIDO O NORIA AMBROSE

78 KUMI ACHILA JOHN ROBERTS REX

79 KWANIA ARIKWANGA RICHARD NOON

80 KWEEN TUKEI WILBERFORCE

81 KYANKWANZI SSEBYALA BADRU

82 KYEGEGWA KALUNGI MONICA

83 KYENJOJO AYESIGA JULIAN

84 KYOTERA EVA KABEJJA

85 LAMWO ICHOGOR CHARLES

86 LIRA HAMWADA ISMAEL PINTO

87 LIRA CITY EGOLE LAWRENCE EMMY

88 LUUKA KAGAAYI JANE FRANCIS

89 LUWEERO BWABYE RICHARD

90 LWENGO DUMBA MOSES

91 LYANTONDE MBETGYERIZE GODFREY

92 MADI-OKOLLO NANDINDA DARIUS

93 MANAFWA OKISWA GEOFREY

94 MARACHA AYIKOBUA FESTUS

95 MASAKA TEOPISTA SSENKUNGO

96 MASAKA CITY KATENDE RONALD

97 MASINDI NGABIRANO EMMY B

98 MAYUGE GULUME RICHARD BALYAINO

99 MBALE NASIKE ASUMINI

100 MBALE CITY WASHAKI AHAMAD

101 MBARARA MBABAZI ROGERS

102 MBARARA CITY RTD. LT. COL. MWESIGYE K. JAMES

103 MITOOMA KIBUKA FRANCIS AMOOTI

104 MITYANA AHARIKUNDIRA AFRICANO

105 MOROTO ANGOLERE CAROLINE

106 MOYO GORE GOFFIN

107 MPIGI SSEMPALA KIGOZI

108 MUBENDE BYABASAIJA ROSEMARY

109 MUKONO NABITAKA FATUMA NDISABA

110 NABILATUK KYEYUNE SSENYONJO

111 NAKAPIRIPIRIT OKURUT JOHN MICHEAL

112 NAKASEKE CAPTAIN YAHAYA KAKOOZA

113 NAKASONGOLA ROSE BIRUNGI

114 NAMAYINGO BARASA OGAJO SULEIMAN

115 NAMISINDWA BANGU FREDRICK

116 NAMUTUMBA MATENDE THOMAS

117 NAPAK OKORI DENIS

118 NEBBI ABAK ROBERT

119 NGORA EKOOM JOHN STEPHEN

120 NTOROKO MAJ. JONES MUGABIRWE

121 NTUNGAMO MUCUNGUZI GEOFREY

122 NWOYA OMARA CHRISTOPHER

123 OBONGI MATATA YASIN BUGA (RTD CAPT.)

124 OMORO ONYUK ANDREW

125 OTUKE AKULU JILIAN

126 OYAM RTD. ASP. ATUHAIRE HOPE

127 PADER ODONGO MILTON

128 PAKWACH ESERU PAUL

129 PALLISA DHIKUSOOKA MAGID

130 RAKAI SARAH KIYIMBA

131 RUBANDA TUMWESIGYE JOHNBOSCO

132 RUBIRIZI TUKAKIRIZA CALEB

133 RUKIGA NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA

134 RUKUNGIRI BEWAYO NSUBUGA STEPHEN

135 RWAMPARA ATUHAIRWE ROBERT

136 SERERE NAKAMYA HARRIET

137 SHEEMA MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA B.

138 SIRONKO KULABA DAVID

139 SOROTI KUMAKECH SALIM

140 SOROTI CITY PAAK PETER PEX

141 SSEMBABULE KAMUKAMA NICHOLAS KAINE

142 TEREGO AJILONG B. MODESTAR

143 TORORO OWOLE NIXON

144 WAKISO JUSTINE MBABAZI

145 YUMBE HUDU HUSSEIN

146 ZOMBO LT. COL. JOSEPH KABALEGA

147 RDC ATTACHED TO RDC SECRETARIATE MUSIHO SAMUEL

DEPUTY RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS

SN DISTRICT NAME

1 ABIM FADOSA AHMED

2 ADJUMANI ANGUPALE SADIQ

3 AGAGO OKIDI JAMES COSMAS

4 ALEBTONG KASONZI MARTIN

5 AMOLATAR LYAVALA AHMED

6 AMUDAT LOKORU JIMMY

7 AMURIA AKOL GEOFFREY

8 AMURU JOAN APIO

9 APAC JONGA JACOB

10 ARUA EZAMA HAMZA HAM

11 ARUA AYIVU DIVISION ISMA MASABA

12 ARUA CENTRAL DIVISION ACHILE TWAIBU

13 BUDAKA IBRAHIM MUKAMBA

14 BUGIRI WANDERA ENOCH

15 BUGWERI KIRIGGWA HAKIM

16 BUHWEJU GODFREY TUMWEBAZE GOODMAN

17 BUIKWE DALA SANON

18 BUKEDEA YEKO BULULU

19 BUKOMANSIMBI KALEMA FRED

20 BUKONZO LT. MAATE MAGWARA

21 BUKWO CHEMUTAI JAMES

22 BULAMBULI AMRI KAMBA

23 BULIISA AKINTOLE MUHUUTA

24 BUNDIBUGYO MUHANGUZI UMAR BAHANDE

25 BUNYANGABU NAKAYE KABONGE

26 BUSHENYI ATUHAIRE ROSEMARY

27 BUSIA KANUNA GRACE

28 BUSONGORA MUBINGWA ZEPHER

29 BUTALEJA NKOKO RACHEL

30 BUTAMBALA KATUNZE YAHAYA KAVUMA

31 BUTEBO CAROL NANTONGO

32 BUVUMA PATRICK MUBIRU

33 BUYENDE KASUGGA AMULI KINTU

34 DOKOLO MBIGITI JONAH

35 FORT PORTAL CENTRAL DIVISION EMMA BUSINGYE

36 FORT PORTAL NORTH DIVISION BAMUHA ALLAN

37 GOMBA JOSHUA ZAAKE KASOMA

38 GULU MATHIAS LUTWAMA

39 GULU BAR-DEGELAYIBI DIVISION OKWI GILBERT

40 GULU LAROO PECE DIVISION BANYA PETER

41 HOIMA KYAKASHARI MICHAEL

42 HOIMA EAST DIVISITION WILLIAM KASIGAZI

43 HOIMA WEST DIVISION TUMUSIIME BENJAMIN

44 IBANDA KATABAZI SEIFU

45 IGANGA NTANGE ANDREW

46 ISINGIRO AINE CHRISTOPHER

47 JINJA KIGONGO JUMA

48 JINJA NORTH DIVISION – KALEMERA LYDIA

49 JINJA SOUTH DIVISION – MICHAEL SEGAWA

50 KAABONG- NALYANYA HENRY

51 KABALE – ABBEY BAKUNDA

52 KABAROLE – OGALO BWIRE PAUL

53 KABERAMAIDO- AYIPO CLARE

54 KAGADI – MUHOOZI MICHEAL

55 KAKUMIRO – MONDAY KALIISA ERNEST

56 KALAKI – OKWAMERI FRANCIS

57 KALANGALA – NANYANZI SARAH

58 KALIRO – BAKAKI RONALD

59 KALUNGU – KAGAIGA MIRIAM MUGISHA

60 KAMPALA CENTRAL – NDIDE YASIN

61 KAMPALA KAWEMPE – WALUGEMBE SULEIMAN JJUUKO

62 KAMPALA MAKINDYE – KEITA KAGABI DOREEN

63 KAMPALA NAKAWA- DR. KASSIM KAMUGISHA

64 KAMPALA RUBAGA- BURORA HERBERT ANDERSON

65 KAMULI – KASADHA SARAH MWEBAZA

66 KAMWENGE – BATUUZE NAMARA LOY

67 KANUNGU – GAD RUGAJU

68 KAPCHORWA SEKAJJA MARTIN

69 KAPELEBYONG OJIROT EMMA

70 KARENGA LOLUK FIDELIS LOGWEE

71 KASSANDA SIMON PETER KASWABULI

72 KATAKWI AKOT SUSAN MORO

73 KAYUNGA MAWERERE PETER

74 KAZO TUMUKURATE SILVASTER

75 KIBAALE NANSHEMEZA CAROLINE K.

76 KIBOGA MUYAMBI MOSES

77 KIBUKU KATENDE HUSSEIN KIBAZO

78 KIRUHURA ASABA DAVID

79 KIRYANDONGO SSEBUNYA HENRY

80 KISORO TUKAMUHEBWA ROBERT

81 KITAGWENDA MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH

82 KITGUM WELIRE MARIJAN (HAJJ)

83 KOBOKO MUGENYI VINCENT

84 KOLE BALEKE SOLOMON TREVOR

85 KOTIDO IVAN JAMES NAMOMA

86 KUMI NSEKO ANTHONY

87 KWANIA ACHAM PROSCOVIA

88 KWEEN TWOYEM KENNETH CHEMONGES

89 KYANKWANZI KABALE PERUSI

90 KYEGEGWA WINNIE KYAKUHAIRE

91 KYENJOJO AKWETEIREHO JONATHAN

92 KYOTERA SSERUWAGI FAISAL

93 LAMWO OGUTI SEBASTIAN

94 LIRA KABUNGA SENTAMU DANIEL

95 LIRA EAST DIVISION OKWAI DENIS JAWOKO

96 LIRA WEST DIVISION BETTY NALWEISO LUTTAMAGUZI

97 LUUKA WAISWA PAUL

98 LUWEERO FEHEERA MPALANYI N. BOSSA

99 LWENGO KAMBUGU ROBERT

100 LYANTONDE NAMANYA JEREMY

101 MADI-OKOLLO WANSADHA MAFUMO ADONIA

102 MANAFA KAGENYI LUUKA

103 MARACHA KOLIBA KOTEVU MONICA

104 MASAKA MBABAZI TEOPISTA

105 MASAKA KIMAANYA-KABONERA DIVISION KATEREGA MUSAAZI

106 MASAKA NYENDO-KUKUNGWE DIVISION NAAVA MASITULA

107 MASINDI NJUKI NOOR MBABALI HAJJI

108 MAYUGE KATO DAUDA

109 MBALE NAKAWALA NAOME

110 MBALE INDUSTRIAL DIVISION BANJA HAMZA

111 MBALE NORTHERN DIVISION MWAJUZI PROSSY

112 MBARARA WILBERFORCE TUMUHUMBISE ONGOM

113 MBARARA NORTH DIVISION KANUSU ROBERT

114 MBARARA SOUTH DIVISION ARIHO MOSES

115 MITOOMA NTUMWA ISHA

116 MITYANA JOHN BOSCO LUBYAYI

117 MOROTO TUKO JUSTINE

118 MOYO JULIAN SSEKAMWA

119 MPIGI TIITWE RHONDAH KAGAAGA

120 MUBENDE ABUBAKER BIRUNGI

121 MUKONO KITAMBULA HENRY

122 NABILATUK AYO JACINTA

123 NAKAPIRIPIRIT SAIRE MICHEAL

124 NAKASEKE KABERUKA MARIAM

125 NAKASONGOLA MARIA LUBEGA K

126 NAMAYINGO HAMISI NAGAYA

127 NAMISINDWA NAMARA JULIE SOLOME

128 NAMUTUMBA KYOOMYA JAMES

129 NAPAK BARAZA MOSES

130 NEBBI SSEBALIRWA HASSAN

131 NGORA LUKOKI JOHN MAGEZI

132 NTOROKO RWATANGABO BONIVENTURE

133 NTUNGAMO KAMUNTU ROBERT

134 NWOYA OKWARE EMMANUEL

135 OBONGI HASSAN KASIBANTE

136 OMORO OYO WALTER KOMAKECH

137 OTUKE BASALIRWA JOHN

138 OYAM MUHANGUZI NEWTON

139 PADER MAGALA BANULI BINTAMBULA

140 PAKWACH TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA

141 PALLISA HAJJAT ASSA NAKUSI

142 RAKAI LWANGA CHARLES

143 RUBANDA SSEWANDIGI ERIC

144 RUBIRIZI ROBINAH MIREMBE

145 RUKIGA KATUSIIME ZADOKI

146 RUKUNGIRI ARIYO MARYCENT

147 RWAMPARA MOSES MWESIGYE

148 SEMBABULE WERE YAHAYA

149 SERERE ETESOT GABRIEL

150 SHEEMA NABOTH KAGOLO

151 SIRONKO NABUKALU NUSURA JUMA

152 SOROTI STEVEN ODONGO

153 SOROTI EAST DIVISION EDRINE BENESA

154 SOROTI WEST DIVISION EBASERET JOSEPHINE

155 TEREGO EMOKOL J.P. ONYANGO

156 TORORO AMULA ALBERT

157 WAKISO ENTEBBE JACKLINE KAKUNDA

158 WAKISO KASANGATI BAINGANA MARK

159 WAKISO KIRA EDDY MWANJE

160 WAKISO MAKINDYE SABAGABO KYAZZE FRANK

161 WAKISO NANSANA NSUBUGA ALI SHAFIQ

162 YUMBE VUYAYA VUNI MATHEW

163 ZOMBO ATIM GRACE OLEYOWIYA

COMMISSIONER RDC SECRETARIATE

SN NAME POSITION

1 LT. COL. AMBAKO KIBRAI SENIOR PRESIDENTIAL ADVISOR – MOBILIZATION

2 SR. GRACE AKIROR NORTHERN REGION

3 JAMES TWEHEYO KARAMOJA REGION

4 MBAGANDI NKAYI FRED CENTRAL BUGANDA REGION

5 MAJ. MARTHA ASIIMWE WESTERN REGION

6 BAMWINE FRED KAMPALA REGION

7 OBEDI GERTRUDE COLLINES EASTERN REGION

8 DR.DAN SSEKIBOOBO SENIOR PRESIDENTIAL ADVISOR – RESEARCH

